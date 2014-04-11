كنت قد قرأت مقالاً لمدير الخدمات الطبية في مستشفى القطيف المركزي الدكتور حسن الفرح قال فيه إنّ نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث في المملكة أثناء الولادة، تبلغ 27٪ وأثناء العمليات الجراحية 17٪ والباطنية 13٪ ، والأطفال 10٪، ولم أهتم كثيراً بالموضوع في حينه، وأعود إليه الآن لأنني لاحظت أنّ هذه الحوادث في ازدياد إلى الحد الذي قد لا أغالي فيه إذا قلت إن الذين يموتون عندنا لأسباب غير طبيعية كالأخطاء الطبية نفسها وحوادث المرور(ويرد إلى الخاطر الآن حادث المرور الذي أودى بأبناء الدكتور البشري) أكثر من الذين يموتون في الحروب أو الأسباب الطبيعية، وهذا يدل على أنّ الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية يتسيدان حياتنا ويهيمنان عليها، مضافاً إلى ذلك عدم التزام الجودة فيما نقوم به من أعمال، والجودة لا تعني المظهر والروعة والمباني الفخمة والأجهزة المعقدة، وهذا موجود عندنا، ولكنها كما قال الدكتور الفرح تعني التعرف على احتياجات المريض في الوقت المناسب وبأفضل طريقة وبالموارد المتاحة، وأزيد على ذلك أنها تتطلب الكفاءة والخبرة والإخلاص في العمل والإحساس بالمسؤولية، هذا فضلاً عن القدرة التقنية، والحرص على سلامة المريض، وهي مفاهيم أو مضامين يجب أن تترسخ في أذهان من يمارسون الطب، وإلاّ فلنتوقع المزيد من الأخطاء الطبية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"