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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الأخطاء الطبية

كنت قد قرأت مقالاً لمدير الخدمات الطبية في مستشفى القطيف المركزي الدكتور حسن الفرح قال فيه إنّ نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث في المملكة أثناء الولادة، تبلغ 27٪ وأثناء العمليات الجراحية 17٪ والباطنية 13٪ ، والأطفال 10٪، ولم أهتم كثيراً بالموضوع في حينه، وأعود إليه الآن لأنني لاحظت أنّ هذه الحوادث في ازدياد إلى الحد الذي قد لا أغالي فيه إذا قلت إن الذين يموتون عندنا لأسباب غير طبيعية كالأخطاء الطبية نفسها وحوادث المرور(ويرد إلى الخاطر الآن حادث المرور الذي أودى بأبناء الدكتور البشري) أكثر من الذين يموتون في الحروب أو الأسباب الطبيعية، وهذا يدل على أنّ الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية يتسيدان حياتنا ويهيمنان عليها، مضافاً إلى ذلك عدم التزام الجودة فيما نقوم به من أعمال، والجودة لا تعني المظهر والروعة والمباني الفخمة والأجهزة المعقدة، وهذا موجود عندنا، ولكنها كما قال الدكتور الفرح تعني التعرف على احتياجات المريض في الوقت المناسب وبأفضل طريقة وبالموارد المتاحة، وأزيد على ذلك أنها تتطلب الكفاءة والخبرة والإخلاص في العمل والإحساس بالمسؤولية، هذا فضلاً عن القدرة التقنية، والحرص على سلامة المريض، وهي مفاهيم أو مضامين يجب أن تترسخ في أذهان من يمارسون الطب، وإلاّ فلنتوقع المزيد من الأخطاء الطبية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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