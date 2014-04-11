الشرطة تنفي تسببها بوفاة مواطن.. والطبيب: قلبه قتله

أعلن في محافظة جدة، الخميس، عن وفاة المواطن الذي تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ الاثنين الماضي نبأ تعرضه لـ"ضرب مبرح" من قِبل رجال الأمن، أثناء محاولة إيقافه.

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي كان يتلقى فيه المواطن العلاج، فإن أسباب الوفاة تعود إلى ارتخاء في عضلة القلب مع وجود التهاب رئوي كان يعاني منه المواطن قبل رحيله.

إلى ذلك، نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أخيراً، عن تسبب رجال الأمن بشرطة محافظة جدة في وفاة مواطن نتيجة الاعتداء عليه بالضرب في أحد مراكز الشرطة.

وبيّن المقدم القرشي أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط دوريات الأمن في محافظة جدة مواطناً في حالة غير طبيعية نتيجة شرب المسكر، وأضاف: "المواطن قاوم رجال الأمن، واستمر في المقاومة رغم تسليمه لمركز شرطة النزهة، وتم التعامل معه عبر تهدئته، كونه في حالة غير طبيعية، وتم إيداعه التوقيف، ومن ثم إحالته وأوراق القضية إلى جهة الاختصاص بتهمة تعاطي المسكر ومقاومة رجال الأمن، وجرى إيقافه من قبل جهة الاختصاص على ذمة التحقيق، حسب نظام الإجراءات الجزائية".

وأوضح المقدم القرشي: "يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى نُقل إلى المستشفى لمعاناته من مرض في القلب، حسب إفادة ذويه، وقد تم تنويمه في المستشفى إلى أن وافته المنية في صباح اليوم الخميس".

ونفى المقدم القرشي مرة أخرى تعرّض المواطن للضرب كما تم تداول الخبر، مؤكداً أن رجال الأمن يتم تدريبهم على كيفية التعامل الجيد واللبق مع جميع الحالات المختلفة والأشخاص، والتي تبرز الجانب الأخلاقي والإنساني، التي يتعامل بها رجال الأمن مع المجتمع لحفظ الأمن.