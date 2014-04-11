كورونا في جدة !!

كورونا مرض تتعامل معه وزارة الصحة بطريقة هادئة جدًا ولطيفة، وغير معقولة ولا مقبولة إطلاقًا، حقيقة أقولها للجميع، والجميع يشعر بامتعاض من أسلوب التعاطي مع مرض (فتاك) لا يمهل أبدًا من يصيبه، أنا شخصيًا أرى أن أسلوب التعاطي يكاد يُشبه أسلوب (الإعلان) عن نوع جديد من السيارات، بل الحقيقة أن بعض الحملات الإعلانية لبعض (السيارات) أكثر قوة وتأثيرا!! وكم كنت أتمنى أن تقوم الوزارة وكل الجهات المعنية بإطلاع المواطنين أولاً بأول عن هذا المرض، وكيفية الوقاية منه، لأنه بات يُشكِّل خوفًا حقيقيًا ورعبًا شديدًا على كل سكان جدة...!!!

* وبأمانة أعجبني جدًا (توجيه) صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة (للجهات المعنية بضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار فيروس (كرونا) والقيام بجولات على مواقع تربية الإبل في المحافظة وإزالة (الأحواش) العشوائية فورًا ونقل الإبل إلى خارج المدينة وعدم بيع الحليب بطريقة (عشوائية)، وكذلك القيام بجولات تفتيشية على سوق الأنعام المركزي)، وفي متابعة تنفيذ هذا الإجراء عمل ربما يُنقذ الناس ويُحاصر المرض لكي لا يتحول إلى (وباء)، كما أننا لا نقبل (الصمت) أبدًا من وزارة الصحة، بل الذي نريده هو التحرك بالسرعة القصوى لمنع انتشاره عن طريق العدوى أو على الأقل حماية منسوبيها الذين هم أكثر تعرضًا للمرضى، ذلك لأن الحكاية أصبحت (موتًا) وما (فيش) في الموت لعب...!!!

* (خاتمة الهمزة).. أعتقد أن فيروس (كورونا) أمهلنا كثيرًا وتعامل معنا بهدوء غير مسبوق، فهل ننتظر منه أن يتحوّل إلى وباء أو فيروس أكثر شراسة وفتكًا.. أرجوكم أرحمونا.. وهي خاتمتي ودمتم.

نقلا عن صحيفة "المدينة"

