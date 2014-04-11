وفاة امرأة بعد سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض اليوم

شهدت الرياض فجر اليوم سقوط سيارة من فوق أحد الجسور بالمدينة، وبداخلها عائلة مكونة من تسعة أفراد، ونتج عن ذلك وفاة امرأة والسائق وإصابة الباقين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الرياض أحمد العنزي في بيان له إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت عند 2:51 من فجر اليوم بلاغاً عن حادث سقوط سيارة نوع تاهو من فوق جسر الموقع طريق الملك فهد باتجاه الجنوب عند جسر عتيقة، على إثره تم توجيه 7 فرق إسعافية وفرقتين؛ استجابة متقدمة بتنسيق من قبل مشرف العمليات سلطان اليوسف وبإشراف القائد الميداني حمود السبيعي.

وأضاف: "ونتج عن الحادث حالتا وفاة بالموقع السائق وامرأة، و5 إصابة بليغة، وإصابتين متوسطتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأمير سلمان ومستشفى الإيمان".