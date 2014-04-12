الشؤون الاجتماعية تبرم عقودا لتأهيل ذوي الإعاقة

أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة عددا من العقود مع مجموعة من المتعهدين؛ لتوفير الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية للأشخاص ذوي الاعاقة لمراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في عدد من مدن ومحافظات المملكة بقيمة اجمالية بلغت (60151728) ريال.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن البرنامج يأتي امتداداً لمشاريع الوزارة وبرامجها من أجل تحقيق كل ما من شأنه خدمة الفئات التي ترعاها الوزارة لتأمين الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية لذوي الإعاقة في مختلف مدن ومحافظات المملكة, كما يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

وقال الثبيتي: "تم طرح هذه البرامج في منافسات عامة تقدمت لها العديد من الجهات، وأرسيت هذه المشروعات على جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية, ومجمع عيادات الصحة للكل, والجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين ببريدة, ومركز تنمية الإنسان بالإضافة إلى شركة علاج للخدمات الطبية".

وأضاف: "هذه البرامج شملت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في كل من نجران والباحة والأحساء وحفر الباطن، كذلك وادي الدواسر والمجمعة وتبوك والجوف وعرعر والرس ومركز التأهيل الشامل في حائل، بالإضافة إلى أبها، وجازان، وجدة، والمدينة المنورة، ومركز التأهيل الشامل للذكور والإناث في الطائف".

وأفاد أن ذلك يأتي تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية بين الوزارة والقطاع الخاص لخدمة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم للعيش بكرامة في ظل تعاليم ديننا الحنيف الذي كفل هذه الفئة حقوقها وحث على رعايتها والإحسان اليها.