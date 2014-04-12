القبض على قاتل الآسيوي في جدة وشركائه

تحقق الجهات اﻷمنية في محافظة جدة مع آسيوي وشخصين آخرين من بني جلدته، تتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاماً، بتهمة التسبب في مقتل آسيوي وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

وكانت الجهات اﻷمنية في شرطة محافظة جدة أبلغت يوم اﻷربعاء قبل الماضي، بوجود شخص متوفي في منزله بحي الفيصلية في جدة، وأوضحت حينها شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان رسمي انتقال المختصين من شرطة الشمالية في محافظة جدة وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للموقع، وبينت أنه بعد إجراءات المعاينة اتضح بأن المتوفي آسيوي الجنسية في الـ60 من عمره، كما لوحظ على جسده آثار اعتداء وعنف، ما يدل على أن الحادثة جنائية، وتم نقل الجثمان الى المستشفى لإكمال الفحوصات وكشف الطبيب الشرعي.

وهنا أوضح الناطق اﻹعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة بأن مدير شرطة المنطقة اللواء عبد العزيز الصولي وجه بسرعة إجراء عمليات البحث والتحري، لكشف هوية الجاني، وذلك بمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبد الله القحطاني، والتي أسفرت بعون من الله وتوفيقه بالقبض على المتهم واثنين من بني جلدته، شاركا في الجريمة.

وزاد المقدم القرشي: "بعد إجراء التحقيقات الأولية ومعرفة حيثيات القضية، تبين أن المتهم الأول دخل سكن المجني عليه بقصد السرقة، وأثناء مقاومة الضحية للجاني سقط القتيل وارتطم رأسه بالسرير، فبادر الجاني بسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، ثم اتجه لخارج السكن، حيث كان ينتظره المتهمون الثاني والثالث، ثم لاذوا بالفرار، تاركين المجني عليه غارقا بدمائه".

وخلص الناطق الرسمي في بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه أنه تم إيقاف المتهمين الثلاثة، وإحالتهم وأوراق القضية لجهات الاختصاص.