المعلم .. مَن يحميه ؟!!

هناك إجماع بين التربويين على أن المعلم هو المنفذ للمنهج الدراسي، وأنه الأساس في توجيه الطلاب وتربيتهم وتعليمهم، كما أنه هو المتابع لتحصيلهم العلمي في مدارسهم، وهو بهذا يشكل محور العملية التعليمية من أساسها، ولأنه بهذه الأهمية، فقد أجمع التربويون ــ كذلك ــ على أهمية العناية بالمعلم من حيث تحصيله العلمي ومعرفته بطرق التدريس المتنوعة؛ لأن هذه العناية تنعكس بشكل مباشر على أدائه، ومن ثـم على طلابه، ومن عناصر العناية الأخرى بالمعلم وضع الوسائل الدقيقة التي تحمي كيانه داخل المدرسة من أي إيذاء مهما كان نوعه، وكذلك توفير وسائل الراحة له خارج المدرسة من حيث وسائل العيش الكريم بكل أنواعه، وقد رأينا أن أي نقص في تحقيق كل ذلك ينعكس سلبا على تعليم طلابنا، ومن ثم ينعكس سلبا على بلادنا كلها.

إن الذي يقوله التربويون شيء وما يجري في بعض مدارسنا شيء مختلف جدا يستدعي إجراء دراسات معمقة لمعرفة أسباب ذلك وطرق التغلب عليه؛ فالمعلم أصبح يتعرض للإهانة والضرب، بل وإلى القتل في بعض الأحيان!!

الصحافة المحلية أشارت إلى بعض ما أصاب المعلمين من حوادث الإيذاء المتنوعة، وأعتقد أن الكثيرين سمعوا بمثلها في معظم مناطق بلادنا، كما أعتقد ــ أيضا ــ أننا سنستمع إلى مثلها ما لم تتدخل وزارة التربية والتعليم لتفرض التربية السليمة على طلاب وطالبات مدارسها مهما كلفها ذلك من ثمن؛ لأن التعليم بدون تربية لا قيمة له، بل إنني أكاد أجزم أن الطالب لن يتعلم ما لم يكن على درجة عالية من التربية.

شهدت بعض المدارس حوادث ضرب المعلمين وتكسير سياراتهم؛ فبحسب صحيفة (سبق الإلكترونية)، فإن طالبين اعتديا على معلمهما بالضرب، وذلك في محافظة وادي الدواسر، كما قاما بتكسير سيارات مجموعة من المدرسين، وفي الدمام اعتدى مجموعة من طلاب الثانوية على معلمهم بالعصي، فأُصيب المسكين بنزيف في دماغه نقل على أثر ذلك إلى المستشفى، ولم يخبرنا المصدر عن حالة المدرس بعد ذلك الاعتداء!! والاعتداء بالضرب قد يكون أحيانا بالعقال على غرار ما حدث في إحدى مدارس ظهران الجنوب؛ فقد اعتدى ستة من الطلاب على مدرسهم في الفصل؛ لأنه أيقض أحدهم من النوم!! وقد يكون أحيانا أخرى بالفأس ــ حمانا الله وإياكم ــ وذلك ما فعله بعض الطلاب في إحدى متوسطات الباحة مع مدرسهم، حيث أحدثوا عدة إصابات في رأسه!!، وفي سبيل التنويع، فقد دخلت لعبة الملاكمة في قضايا الاعتداء على المدرسين، حيث قام أحد طلاب الثانوية بتوجيه عدة لكمات على وجه مدرسه، فكسر بعض أسنانه، وكان ذلك على مرأى من الطلاب والمدرسين!! قلت في نفسي: هل قامت الوزارة بتعويض مدرسها عن أسنانه المفقودة؟ ثم كيف يستطيع المدرس القيام بعمله وقد أهين بهذه الطريقة وأمام الجميع؟!

ومن الضرب بالعصي إلى الطعن بالخناجر والسكاكين، فبحسب جريدة الرياض، فقد قام طالب في إحدى مدارس جازان بطعن معلمه عدة طعنات بالسكين إثر خلاف بينهما، وقد أدى ذلك إلى وفاة المدرس!! وطالب آخر في إحدى مدارس الفرشة المتوسطة يطعن مدرسه ويتسبب في نقله للمستشفى!!

وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فقد لعبت المسدسات دورا في حياة المعلمين البؤساء ومثلها الرشاشات، وإن كانت بدرجة أقل منها ــ ربما لثقل الرشاش على طلبة المتوسطة!! فبحسب جريدة (الوطن)، فقد أطلق طالب في متوسطة الفرعين النار على مدرسه داخل المدرسة، وقد شهد الجميع للمعلم بحسن الخلق وجودة الأداء، لكن هذه الشهادة لم تشفع له عند تلميذه!! أما في وادي الدواسر، فقد اعتدى شقيقان على معلم بضربه بمؤخرة الرشاش؛ لأنه عاقب أخاهما الأصغر، وقد تسببا في إصابته إصابات بالغة!! (الحمد لله أنها بمؤخرة الرشاش، وإلا لأصبح المعلم في الدار الآخرة).

أما حوادث الاعتداء على المعلمين من مجهولين، فقد تكرر هو الآخر بشكل مزعج، وهذا كله لا بد له من حزم من قبل الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى أهمية دراسة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعيق العملية التعليمية من أساسها!!

المعلم بحاجة إلى من يشد أزره ويقف معه، سواء من مجتمعه أم من وزارته، وهذا الوقوف يجب أن يكون ماديا ومعنويا!! ولو تأملت الوزارة وضع المعلمين في الدول المتقدمة علميا، لأدركت أن هذا التقدم كان مربوطا بطريقة التعامل مع المعلم، فكلما كان وضعه المادي والمعنوي أفضل كان تقدم بلده أفضل وأسرع، وهكذا هو العكس أيضا.

أعرف أن بعض الأخطاء تقع على بعض المعلمين، وأنهم قد يشاركون أحيانا فيما يقع لهم من إساءات، وهنا يأتي دور الوزارة في حسن الاختيار وفي مواصلة المتابعة والتدريب الجيد لهم وغربلة البعض إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وعلينا أن ندرك جميعا أن تقدم بلادنا مرهون بتقدمها العلمي والأخلاقي، وبدون ذلك سنبقى نراوح حيث نحن.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"