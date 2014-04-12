بالصور.. تهور سائق يصيب 14 من مجهولي الهوية

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد إبراهيم عسيري بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٨:٢٥ من صباح هذا اليوم بلاغا عن وجود حادث انقلاب سيارة على طريق الثنية باتجاه الباحة بمنطقة تسمى العبلا.

وتم توجيه ٣ فرق من الهلال الأحمر، و٤ فرق من الصحة للموقع. وبعد وصولهم تبين أن الحادث انقلاب سيارة من نوع FG يوجد بها ١٦ شخصاً من مجهولي الهوية، واتضح أن السائق مهرب، وتم نقل ١٢مصابا لمستشفى تباله العام، و٤ إصابات نقلت لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وجميع المصابين تتراوح إصاباتهم ما بين البسيطة والمتوسطة.



