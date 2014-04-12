بالصور.. 14 إصابة حصيلة مشاجرة حادة بجازان

14 إصابة هي حصيلة مشاجرة حادة وقعت في مدينة جازان، السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان، ياسر النعمي، أنه عند الساعة العاشرة صباحاً ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان من قبل الدوريات الأمنية بجازان أسفر عن وقوع إصابة 14 شخصا.

وأضاف: "فور تلقي البلاغ تم توجيه 7 فرق إسعافية بقيادة كل من أبو بكر العارضي وخالد لسلوم إلى الموقع، وعند الوصول تبين لهم أنه توجد 14 إصابة، منهم 3 من الجنسية الباكستانية، و11 من الجنسية الهندية، وجميعهم يعانون من جروح متفرقة بالجسم، ونقلت جميع الإصابات إلى مستشفى جازان العام".