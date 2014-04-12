بالفيديو.. موجة غبار مسائية على الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد، حسين القحطاني، لـ"العربية.نت"، أن موجة الغبار والأتربة التي تشهدها عاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها هي بسبب الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال سبق أن قامت الرئاسة بتنبيهات أولية في ساعات مبكرة، وتستمر هذه الموجة بحسب التوقعات حتى مساء يوم غد السبت والتي تحد من مدى الرؤية 200 متر.

وعند سؤال القحطاني عن علاقة الكتلة الهوائية الباردة بموجة الغبار قال: "إن هناك مصطلحات جوية يصعب نقلها إلى الجمهور، فمثلاً سبب هذا الغبار هي كتلة هوائية باردة تصاحبها رياح نشطة شمالية دافئة، فعندما تختلف درجة حرارة تباينهما تساهم في إثارة الأتربة، وهذه الحالة حدثت الأسبوع الماضي بعدما وصل حجم التباين إلى 7 و 8 درجات.

وأكد القحطاني أن موجة الغبار ستستمر حتى يوم غد، وستطال منطقة القصيم وبعض المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.