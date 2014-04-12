تراحم تؤكد على ضرورة تفعيل الأحكام البديلة للسجن

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة الشرقية (تراحم) عبدالله بن محمد آل سليمان عن الربط الإلكتروني بين اللجنة والجهات المعنية ذات العلاقة بالنزلاء وأسرهم، مثل: السجون والضمان الاجتماعي.

وتعتبر المرحلة الثانية من ضمن المراحل الثلاث التي بدأت بإعداد قاعدة بيانات والانتهاء من الربط الداخلي بين الإدارات في تراحم الشرقية وتنتهي بنهايات طرفية مع الجهات المعنية، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الربط بالمكاتب الفرعية في المحافظات التابعة للجنة، وذلك بهدف تسهيل معاملات النزلاء وسرعة وصول المسح الميداني للأسر وتحديث وتحقيق احتياجاتهم مع الضمان الاجتماعي لتذليل كافة المعوقات التي تواجه أسر النزلاء، حيث يستوجب أن نصل إليهم قبل أن تصل إليهم يد أخرى وتتسبب في تشتت الأسرة، ويزيد عدد الأسر المنحرفة، ويجب أن نبحث عنهم بالستر ونصرف لهم باليسر.

وأوضح آل سليمان "أن تراحم الشرقية تعمل على احتواء النزيل قبل قضاء محكوميته وأسرته التي ليس لها ذنب فيما اقترفه عائلها؛ وذلك بتقديم البرامج والأنشطة بالتنسيق مع إدارة سجون المنطقة والمشاريع لتنفيذها داخل السجن، ليعود لمجتمعه عضوا نافعا وفعالا، ويتمكن من الحصول على وظائف بعد خروجه من السجن وقضاء مدة محكوميته، وذلك من خلال المساعدات النقدية والعينية، وأيضا البرامج والدورات والأنشطة لأسرة النزيل، خصوصاً أن بعض هذه الأسر تحتاج إلى من يتولى حمايتها ويلبي احتياجاتها خلال فترة غياب عائلهم، لذلك لا بد من تعاون كافة أبناء الوطن في مد يد العون من خلال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم".

من جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة الدكتور خالد السبتي على ضرورة تفعيل الأحكام البديلة للسجن، خاصة لمن وقع في أخطاء بسيطة التي من شأنها إصلاح النزيل ومساعدته للعودة لطريق الصواب، كما لها انعكاس إيجابي على أسرته، أما الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها فتتنوع بين طلاق، وخلع، وانحراف للأبناء، وفقر، بالإضافة إلى نظرة المجتمع لمن يسجن وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة مرة أخرى لتأمين بعض احتياجاته، لأن تطبيقه يحقق مصالح المواطن والمجتمع وتراعي الجانب النفسي للمخطئين، ويمنعه من العودة إلى الانحراف خصوصاً من يقعون في الخطأ للمرة الأولى.

ويأتي تعريف العقوبات البديلة بأنها "مجموعة التدابير والإجراءات والتكليفات التي تتخذ بحق بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات التعزيرية للمرة الأولى كبديل لإيداع المدان في السجن، وتتم وفقاً للضوابط والأنظمة التي تحكم هذه الإجراءات بهدف البعد عن الآثار السلبية لعقوبة السجن على الفرد والأسرة والمجتمع".

من جانب آخر عقد مجلس إدارة تراحم الشرقية أمس الأول اجتماعاً تحضيرياً برئاسة رئيسها التنفيذي للملتقى السنوي السابع للجان المناطق في المملكة والذي تستضيفه برعاية أمير المنطقة الشرقية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية ومدير عام السجون والذي يقام الثلاثاء المقبل الموافق 15/6/1435هـ في الغرفة التجارية.