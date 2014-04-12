خطّ الكفاية

وفقاً لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٧٢٦الصادر بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥الموافق ١٠ ابريل ٢٠١٤، ابتكرت دراسة حديثة في المملكة مصطلحاً تنموياً، هو خط الكفاية بدلاً من مصطلح خط الفقر المتداول عالمياً لرصد معدل الفقر ونسب

انتشاره، وهو ما اختلف معه إذ لا يمكن لخط الكفاية أن يكون بديلاً لخط الفقر، وإذا عبرنا عنهما رقمياً فالرقمان لن يتطابقا، فالفقر يعني أن هناك حاجات ضرورية لمعاش الإنسان لا تتاح له، فالفقر إذن هو العوز والحاجة إلى سؤال الناس، أما خط الكفاية فأنا أوافق الباحث الدكتور سامي الدامغ على أنه «الحد الذي يمكن للأفراد أو الأسر أن يعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون إلى أيّ مساعدات إضافية»، وباختصار لا يحتاجون إلى مساعدات الغير، وقد برر الباحث استخدامه لمصطلح حد الكفاية، بأنّ مصطلح الفقر قد لا يكون ملائماً لاستخدامه في المملكة، لأن الفقر الشديد أو المدقع ربما لا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي تتمتع باقتصاد قوي، وهو تبرير واه، فالفقر موجود، بدليل أن عدد الذين يعيشون في حدود خط الكفاية وهو ٨٩٦٢ لأسرة مكونة من خمسة أشخاص أقل من أن يذكر، ولا يمكننا أن نستخدم هذا المعدل كأساس لتقدير مبلغ الضمان الاجتماعي لمن يحتاج إليه، ولا معدى في ذلك من استخدام خط الفقر.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

