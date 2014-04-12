عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

خطّ الكفاية

وفقاً لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٧٢٦الصادر بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥الموافق ١٠ ابريل ٢٠١٤، ابتكرت دراسة حديثة في المملكة مصطلحاً تنموياً، هو خط الكفاية بدلاً من مصطلح خط الفقر المتداول عالمياً لرصد معدل الفقر ونسب
انتشاره، وهو ما اختلف معه إذ لا يمكن لخط الكفاية أن يكون بديلاً لخط الفقر، وإذا عبرنا عنهما رقمياً فالرقمان لن يتطابقا، فالفقر يعني أن هناك حاجات ضرورية لمعاش الإنسان لا تتاح له، فالفقر إذن هو العوز والحاجة إلى سؤال الناس، أما خط الكفاية فأنا أوافق الباحث الدكتور سامي الدامغ على أنه «الحد الذي يمكن للأفراد أو الأسر أن يعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون إلى أيّ مساعدات إضافية»، وباختصار لا يحتاجون إلى مساعدات الغير، وقد برر الباحث استخدامه لمصطلح حد الكفاية، بأنّ مصطلح الفقر قد لا يكون ملائماً لاستخدامه في المملكة، لأن الفقر الشديد أو المدقع ربما لا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي تتمتع باقتصاد قوي، وهو تبرير واه، فالفقر موجود، بدليل أن عدد الذين يعيشون في حدود خط الكفاية وهو ٨٩٦٢ لأسرة مكونة من خمسة أشخاص أقل من أن يذكر، ولا يمكننا أن نستخدم هذا المعدل كأساس لتقدير مبلغ الضمان الاجتماعي لمن يحتاج إليه، ولا معدى في ذلك من استخدام خط الفقر.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة