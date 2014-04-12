طيران السيارات

احتمالات إصابتك من جراء حادثة مرورية في الرياض تختلف عن غيرها، فهي تتجاوز توقعات سيارة مسرعة من إحدى الجهات الأربع، أو صبة خرسانية لا يوجد تحذير مناسب منها، بل يضاف إلى ذلك وغيره، السقوط من أعلى، سيارة تسقط عليك وأنت «ساهي» في سيارتك أمام إشارة مرور ربما وقتها تقلب «واتساب»، كل يوم لا بد من أن تمر من تحت جسر أو نفق، والطيشان هو الفايروس المنتشر في قيادة السيارات، ولو كنت هادئاً أو حاولت ذلك سيجبرك من حولك على التخلص من هذا الهدوء... هرباً منهم أو تفادياً لحالة طيش يعيشونها.

فجر أمس الجمعة سقطت سيارة من أعلى جسر جنوب طريق الملك فهد بالرياض، توفي رجل وامرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرين، خمسة منهم إصاباتهم بليغة بحسب ما نقل عن الهلال الأحمر.

وزارة النقل وهيئة تطوير مدينة الرياض وأمانة العاصمة عليها واجب الاهتمام بإعادة النظر في الحماية المعدنية أو «الخرسانية» لجوانب الجسور وما فوق الأنفاق، هذه الحماية ضعيفة ومنخفضة وغالبية السيارات مرتفعة، خصوصاً من ذوات الدفع الرباعي والشاحنات، والسرعة تعطي قوة اندفاع وطيران.

الوقاية في غاية الأهمية، يمكن من أراد وضع المسؤولية على السرعة والتهور، لكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة، وهو يستخدم أحياناً للتهرب من المسؤولية.

نقلا عن صحيفة "الحياة"

