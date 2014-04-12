عريس يستنجد بالدفاع المدني في ليلة زفافه

استنجد عريس سعودي بمديرية الدفاع المدني في ليلة زفافه أمس في محافظة ضرماء.

بدأت التفاصيل بمصادفة هذه الليلة لموجة الغبار المسائية التي اجتاحت مدينة الرياض وضواحيها مساء أمس، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن العريس.

ولم يكن أمامه سوى الاتصال بالدفاع المدني لإبلاغهم عن الحادثة، الذين بدورهم قدموا إليه، وأعادوا إليه الكهرباء عبر مولدات الكهرباء وعربات الإنارة الخاصة بالدفاع المدني لمدة ثلاث ساعات متواصلة لكي يتمكن من إتمام حفل زفافه، وفقاً لما قاله الناطق الرسمي للدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي لـ"العربية.نت".