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وئام الجبيل تؤهل 23 فتاة للزواج

المصدر: الدمام - بدر الشهري
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اختتمت جمعية وئام للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية نهاية الأسبوع المنصرم تأهيل 23 فتاة، ضمن برنامج البداية الرشيدة للمقبلات على الزواج والمتزوجات حديثا، وذلك بالتعاون مع الفرع النسوي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية، والتي قدمتها المستشارة الأسرية بجمعية وئام آمال علي، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام، من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء.

وأوضح مدير عام جمعية وئام الدكتور محمد العبدالقادر أن برنامج البداية الرشيدة الذي أقامه فرع جمعية وئام بالجبيل لاقى إقبالا شديدا من الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثا، وخاصة أن وئام تقدمها بالمجان وفي أماكن تواجد الفتيات بالمنطقة، حيث أقيمت هذه المرة بالجبيل الصناعية بالتعاون مع الفرع النسوي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية.

وأضاف العبدالقادر أن مثل هذه البرامج تضمن للمقبلين والمقبلات على الزواج حياة أسرية هانئة ومستقرة.

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