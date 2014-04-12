وزير الصحة يتفقد مستشفى الملك فهد بجدة

تجول وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على مستشفى الملك فهد، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في مدينة جدة، للوقوف على الاحترازات التي اتخذتها إدارة المستشفين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الربيعة في تصريحات صحافية بعد الجولة أن الوضع الصحي مطمأن، ولا يوجد هناك مايقلق. مؤكداً في الوقت نفسه أن الفيروس لم يعد وباء.

وكان الربيعة أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة لاحظت زيادة محدودة بعدد حالات فيروس كورونا "ميرس" خلال الأسابيع الماضية مع ظهور إحدى عشرة حالة بمحافظة جدة، إلا أن عدد الحالات بشكل عام لا تزال منخفضة ولا تمثل وباء، وفق معايير منظمة الصحة العالمية واللجان العلمية.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لا يزال غامضاً في العالم أجمع، ولا توجد معلومات مؤكدة عن طرق انتقاله، كما لا يوجد لقاح أو علاج خاص به.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتقديم العناية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وأنها في تواصل مستمر وتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الوطنية والعالمية لكل مستجد ، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية ستعقد اجتماعاً لها يوم غد الخميس لبحث مستجدات الوضع للفيروس محلياً ودولياً.

