650 ولي أمر يتدربون على فنون التعامل مع الأطفال

خصص القائمون على فعاليات ملتقى الشبل المسلم الرابع، الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الراكة بالخبر، خيمة للدورات التدريبية خاصة بأولياء الأمور، يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال التربية والطفل وتقدم لهم شهادات معتمدة.

وأوضح رئيس لجنة التدريب بالملتقى سعد العمران أن المخيم يقدم برنامجا حواريا تدريبيا بشكل يومي موجه لأولياء الأمور والمعلمين في موضوعات متعلقة بالتربية والتوجيه والإرشاد للطلاب والأبناء، ويهدف هذا المخيم إلى أن يستفيد ولي الأمر من البرامج الحوارية التي يقدم فيها أهم المهارات الأساسية لتربية الطفل وتوجيهه وفن التعامل معه، مشيرا إلى أن المخيم يستهدف 650 مشاركا يتوزعون بين أب ومعلم ومربٍّ.

وأشار العمران إلى أن الدورات التدريبية المعتمدة هي "المواهب ورعايتها، وأهم مهارات تعديل السلوك، ومنظومة القيم لدى الأطفال، والتفاعل التربوي مع الأطفال، والصحة النفسية للأبناء، وحاجات الطفل، والعناد عند الأبناء، وفنون التعامل مع المراهقين، وصناعة التفوق الدراسي لدى الأبناء، وكيف نغرس حب القراءة في نفوس الأبناء.

من جهة أخرى، اطلع مساء أمس أكثر من "50" عضواً من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة على فعاليات ملتقى الشبل المسلم الرابع، حيث تجول الزوار في كافة مخيمات وأركان الملتقى قبل أن يقدم لهم المدير التنفيذي للملتقى زياد الدليل تعريفاً بكافة الفعاليات في مقر مخيم إنجاز، حيث تطرق إلى التعريف بالملتقى الذي يعد من المؤسسات التي ترعى الشبل المسلم وتصل إليه وتهتم به وفق برامج مؤسسية ممنهجة يقوم عليها نخبة من التربويين والمتخصصين، ثم عرّف بكافة مخيمات وأركان الملتقى البالغة "47" مخيما وركنا والتي تقدم جميعها برامج تدريبية ومهارية وحركية للأشبال، ثم تطرق إلى برنامج إنجاز الذي طبق في نادي الحي، وقدم العديد من الدورات التدريبية للمشرفين عن كيفية التعامل مع الأطفال وفي مجال التفكير والموهبة بمشاركة "166" مدرسة تنافس خلالها الطلاب على مدار الأشهر الماضية، وخلال هذا الملتقى أجريت لهم التصفيات النهائية ثم الإعلان عن أسماء الفائزين في المجالات العشرة التي حددتها اللجنة المنظمة.

وفي ختام الزيارة قدم الأعضاء شكرهم للمكتب التعاوني بالراكة على الجهود التي بذلها حتى خرج هذا الملتقى بالوجه المشرف، منوهين بأن الملتقى يعد خطوة مباركة في توجيه الأشبال التوجيه السليم المبنى على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، كما أنه يساهم في غرس القيم التي ستساهم جميعها بإذن الله في تكوين شخصية الشبل الذي سيقود دفة الدعوة إلى الله في المستقبل إذا وجد الرعاية والاهتمام وغرس الثقة وكذلك في جودة ما يقدم لهم من برامج.