"هدف " يٌطلق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف..غداً

يطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم الأحد 13 جمادى الثاني 1435هـ معرض لقاءات الإلكتروني الثاني للتوظيف " والذي يستمرُ حتى 17 جمادى الثاني 1435هـ ، ويهدف المعرض الإلكتروني والذي يأتي بقالب افتراضي على الإنترنت إلى عرض وظائف شاغرة لدى أكثر من (40) مُنشأة لأكثر من (100) ألف باحث وباحثة عن العمل تشمل المُسجلين في حافز و غير المسجلين خلال فترة التقديم .

وأوضح نائب مدير عام "هدف" لدعم التوظيف الدكتور منصور المنصور، أنّ معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف يشهد هذا العام مشاركة أكثر من (40) شركة بارزة في قطاعات التجزئة ، والتأمين والفنادق ، والمصارف و الأغذية والألبان .

وأكد المنصور، أنَّ معرض لقاءات يأتي كأحدَ القنوات الرسمية لبرنامج طاقات وتقوم فكرته على تخصيص منصَّات إلكترونية للمُنشآت الراغبة في التوظيف في موقع إلكتروني واحد وهي آلية مماثلة للمعارض التقليدية، لكنها بشكل افتراضي إلكتروني لتخدم التوجه الرقمي العالمي , إذ يُمكن للباحثين عن عمل الدخول على موقع لقاءات الرسمي عن طريق الرابط www.eliqaat.com والتسجيل، ومن ثم اختيار منصة الشركة التي يرغب المُرشح بالتقدَم للعمل بها , والتواصل مع المسؤول في الشركة مباشرةً , وذلك بالحديث عبر " الحوار التفاعلي "

كما سيكون بإمكان الباحث عن عمل باستخدام ( اسم المستخدم وكلمة السر ) الخاصة بموقع طاقات للتوظيف الإلكتروني ، الدخول إلى موقع معرض لقاءات ، بينما سيتمكن الباحث عن عمل الذي ليس لديه ( اسم مستخدم ) في موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني التسجيل في موقع لقاءات الإلكتروني للتوظيف ، وذلك بإنشاء حساب جديد، وبناء سيرته الذاتية كي يتاح له التقدم على المئات من الفرص الوظيفية المطروحة .

يذكر أنَّ معرض لقاءات الإلكتروني الأول للتوظيف أُقيم قبل عامين وشاركتْ فيه (21) منشأة بزيارات وصلتْ لـ (50) ألف باحث وباحثة عن عمل





