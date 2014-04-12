2908 موظفين يلتحقون ببرامج تدريبية.. غداً

يستقبل معهد الإدارة العامة يوم غد 2908 موظفين للالتحاق بـ121 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض، وفرعيه بجدة، والدمام، والفرع النسائي بالرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج بين يومين إلى خمسة أيام .

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق 1423 موظفاً بـ62 برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة يلتحق 570 موظفًا بـ22 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشـرقية يلتحق 510 موظفين بـ20 برنامجاً تدريبياً، بينما يلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 405 موظفات بـ 17برنامجاً تدريبياً.