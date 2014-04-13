إصابة 11 فتاة يدرسن في جامعة الأميرة نورة بالرياض

أصيبت 11 فتاة جامعية يدرسن بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، بعد حادثة تصادم للباص التي يقلهن.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض أحمد العنزي في بيان له: "تلقت غرفة عمليات منطقة الرياض بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم لحافلة خاصة تقل طالبات جامعيات عند الموقع الدائري الغربي بعد مخرج ٣٦ باتجاه الشمال، على إثره تم توجيه ٧ فرق إسعاف وفرقتين استجابة متقدمة بتنسيق من قبل مشرف العمليات محمد العتيبي وبإشراف القائد الميداني علي العنزي وبحضور مدير الشؤون الفنية الأستاذ مازن الغامدي وحضور مدير القيادة الميدانية الأستاذ علي الشهري".

وأضاف: "نتج عن الحادث 11 إصابة، من بينها إصابة خطيرة، وأربعة متوسطة، و5 إصابات طفيفة، وإصابة تم علاجها في الموقع".

وأشار إلى أن المصابات: "المصابات طالبات سعوديات وسائق الباص باكستاني، نقلت الإصابات إلى المستشفى الجامعي ومستشفى الأمير سلمان ومدينة الملك سعود الطبية (مستشفى الشميسي)".