الصحة تعتمد علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة

اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة في أميركا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ومصر.

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في أميركا تعد الأعلى, حيث يبلغ عددها 27 حالة, تليها الحالات التي ستعالج في الصين وعددها 16 حالة، في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا 14 حالة وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بـ4 حالات متساوية مع مصر و3 حالات في فرنسا وحالة واحدة في كل من إيطاليا وإسبانيا وماليزيا.

وبين أن الهيئة اعتمدت ضمن موافقتها على الحالات التي تمت الموافقة عليها لتلقي العلاج في الخارج 19 عملية زراعة كلى، منها 15 عملية في الصين و4 في مصر, مشيراً إلى أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ59 حالة تتلقى العلاج في أميركا و18 حالة في ألمانيا, و4 حالات في بريطانيا, لافتاً إلى أن هناك أيضاً حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية إلى كل من أميركا والصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها.

وأفاد المشعل أن الهيئة أحالت 53 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج، حيث إن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن, مبيناً أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة لصعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج، نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها، إضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم إرسال المريض إليه.