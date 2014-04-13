العربية تدشن تطبيقها السعودي على الأندرويد وآبل ستور

دشنت قناة العربية تطبيقها الإلكتروني الجديد والخاص بالأحداث السعودية كافة، على الأندرويد وآبل ستور.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز حضور قناة العربية في أخبار الشأن السعودي المحلي وذلك عن طريق بث الأخبار اليومية الهامة وقصص الشارع السعودي وملاحظات مراسليها وصحافييها لما يجري خلف كواليس الأحداث السعودية اليومية.

ويمكن تحميل التطبيق الذي يحمل عنوان alarabiyaksa عبر متجر play لأجهزة الأندرويد ومتجر app store الخاص بنظام آبل بدءاً من اليوم الأحد، ويأتي تدشين التطبيق الجديد امتداداً لتطبيق "العربية" الأم الذي يضم أخباراً هامة وقصصاً يومية لما يدور في العالم وبشكل عاجل.

