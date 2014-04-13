القبض على سارقي السيارات في تبوك

نجحت شرطة منطقة تبوك، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص سعوديي الجنسية و(مقيم) من جنسية عربية، بعد أن تورطوا في سرقة محتويات (85) سيارة مختلفة الأنواع أثناء وقوفها أمام المنتزهات والمقاهي خارج المدينة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك مقدم خالد الغبان، إنه بعد ورود عدة بلاغات لشرطة منطقة تبوك خلال الفترة الماضية من عدد من المواطنين والمقيمين بشأن سرقة محتويات من داخل سياراتهم أثناء وقوفها أمام المنتزهات والمقاهي، خاصة الواقعة على طريق المدينة المنورة، جرى تشكيل فريق عمل لكشف مرتكبي هذه الحوادث.

وأضاف أنه من خلال جمع المعلومات ورفع الآثار الموجودة بالموقع وعلى المركبات بطريقة فنية ودقيقة وإخضاعها للفحص تم التعرف على الجناة والقبض عليهم والذين اتضح أنهم تكوين عصابي مكون من 3 أشخاص سعوديي الجنسية إضافة إلى (مقيم) من جنسية عربية، مؤكدًا أن الجناة اعترفوا بسرقة محتويات (85) سيارة مختلفة الأنواع أثناء وقوفها أمام المنتزهات والمقاهي خارج المدينة.

وبيّن "الغبان" أن المعاينة والتحقيقات أوضحت أن الأسلوب الإجرامي يتم عن طريق توزيع الأدوار فيما بين أفراد التنظيم من خلال قيام أحدهم بكسر زجاج السيارة أثناء وقوفها وسرقة ما بداخلها من محتويات بطريقة سريعة ويراقب زميلاه الموقع، ومن ثم الهرب وتسليمها للمقيم العربي الذي يقوم بدوره بتصريف المسروقات من خلال بيعها بأسعار زهيدة.