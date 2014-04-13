براءة المتهم باستغلال مؤسسة الحرمين لتمويل الإرهاب

حكم قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على متهم بالسجن سبعة أعوام ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعدما أدين باستلامه أموال تتجاوز 3 ملايين ريال، وتسليمها لأحد الأشخاص لدعم المقاتلين في العراق، من دون إبلاغ السلطات المختصة، وعدم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق بعد علمه بذلك ، واشتراكه مع شخص في إخفاء شرائح حاسوبية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد. وبرأ القاضي متهم آخر أدين باستغلال مؤسسة الحرمين لتمويل الإرهاب.

كما حكم القاضي على متهم آخر بالسجن 10 أعوام، بعدما أدين بالاشتراك في خليات إرهابية، وقدم بعض الدعم إليها سواء المادي أو اللوجستي.

وقرر القاضي أيضاً سجن متهمين آخرين لمدة ثلاثة سنوات بعد خيانتهما لوظيفتها من خلال استغلال عمله لخدمة الفئة الضالة وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن واستلامه أموال من أشخاص خارج السجن وتسليمها لأشخاص موقوفين داخل السجن مع علمهما بأن ذلك يخالف الأنظمة والتعليمات.

وفيما حكم القاضي على متهم أخير أدين بدعم المقاتلين في الخارج بالسجن أربعة أعوام، قرر سجن آخر لمدة ثلاثة أعوام أدين بالتستر على مطلوبين إضافة إلى تهم آخرى.

وقرر القاضي سجن اتهم بجمع الأموال بطرق غير مشروعة لمدة خمس سنوات. بينما سجن القاضي متهم أدين بمعرفة مطلوبين والتستر عليهم واستلام مبالغ مالية مشبوهة بالسجن 5 أعوام.

وأدين متهم آخر باستلام مبالغ مالية من أشخاص بطرق غير مشروعه واتفاقه مع أشخاص على تأسيس معسكر لتدريب الشباب الراغبين في الخروج للعراق للقتال وسفره إلى دبي وقطر لمقابلة مندوب الجيش الإسلامي في العراق. وقرر القاضي بحقه بسجنه أربعة أعوام.

وأدين متهم آخر بالسفر إلى أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمر، وجمعه تبرعات بطرق غير مشروعه من أجل توزيعها على أسر الموقوفين ، وخيانته للأمانة من خلال استغلال التبرعات التي جمعها من فاعلي الخير والتي تقدر بمليون وثمانمائة ألف ريال (1800000) بحجة بناءً مسجد بينما استخدمها في مصالحه الشخصية ودفعة مبلغ خمسمائة ريال لأحد العاملين في سجن الرويس لقاء استلامه رسالة مهربة من داخل السجن من أحد الموقوفين ولم يثبت لدي إدانته بتستره على أحد الأشخاص يقوم بدعم المقاتلين في الخارج ولا تضليله وكذبه على جهات التحقيق لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة.

وقررالقاضي بحقه سجنه أربع سنوات وستة أشهر. كما حكم على آخر أدين بالسفر إلى أفغانستان بغرض القتال إضافة إلى صناعة الأسلحة وتهم آخرى بالسجن آربعة سنوات، وقرر القاضي أيضاً سجن لمدة سنة آخر أدين بجمع الأموال بطرق غير مشروعة، بينا حكم على متهم آخر أدين بنفس التهمة وغيرها بالسجن لمدة سنة .

كم حكم على متهم آخر يعد رقم 18 ممن تمت محاكمتهم اليوم الأحد، بالبراءة من التهم التي نسبت إليه، وإلزام بإعادة أموال إلى المؤسسة التي أخذ منها أموال لدعم اللاجئين في الشيشان