عضو هيئة البيعة يشرح للعربية تفاصيل كرسي الملك سعود

قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض تمويل كرسي الملك سعود لدراسات التعليم العالي في السعودية ولمدة 5 سنوات بهدف توفير بيئة بحثية عالية الجودة لاستقطاب الكفاءات والاستفادة من خبراتها في إعداد دراسات متخصصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتعليم العالي.

وعرّجت إدارة الجامعة، في مؤتمر إعلان إنشاء الكرسي، على مناقب الملك سعود في دعم التعليم وجهوده الكبيرة في مسيرة العلم بالسعودية، معتبرة أن الكرسي يأتي ثمرةً لجهود مشتركة لتطوير التعليم العالي وإيجاد فرص تقوم على المعرفة وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بمخرجات المجتمع عبر توفير المبادرات اللازمة لدعم البحوث العلمية واستقطاب وتدريب العقول المبدعة.

وسيعمل الكرسي على تحقيق أهدافه من خلال خطة سنوية تتضمن عدداً من المشاريع والبرامج لتنفيذ الدراسات العلمية المتخصصة في مجال التعليم العالي وتمويل المشاريع البحثية واستقطاب الاستاذة الزائرين لدعم برنامج الاتصال العلمي.

وشرح عضو هيئة البيعة الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي مع "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، اليوم الأحد، تفاصيل أوسع عن هذه الخطوة.