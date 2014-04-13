غطوه واتركوه!

أحيانا، يشكو المراجعون للإدارات الحكومية من وجود تعقيدات وتعطيل للمعاملات من قبل بعض المسؤولين الإداريين أو الماليين في تلك الإدارات، فيصبون جام غضبهم على الموظف أو المسؤول الذي قابلوه فلم يحسن التعامل معهم، أو أنه وضع العراقيل في طريق إنهاء معاملاتهم، مع أنها ــ من وجهة نظرهم ــ نظامية ومكتملة، فيصبح اسم ذلك الموظف أو المسؤول يلاك في الأفواه بصفة الذم، وربما اتهم بأنه يسعى من وراء تصرفاته للحصول على كسب غير مشروع، وعندما يسمع الواحد منا مثل هذه الشكاوى والاتهامات، فقد يتبادر إلى ذهنه بعض التساؤلات التي يكون منها مدى دقة ما ينسب للموظف المسؤول من تعقيدات إدارية وتعطيل للمعاملات، وهل ذلك عائد إلى جهله بالأنظمة أم إلى سعيه للكسب غير المشروع أم لأن الأنظمة نفسها تسمح له بالاجتهاد في تفسير موادها، فيميل إلى التفسير الأكثر تعقيدا من باب الحيطة والحذر وعدم تحمل المسؤولية، وكل صورة من هذه الصور ينبغي أن يكون العلاج مناسبا لها بعد تحليل أسباب وجود مشكلة التعقيد والتعطيل، فإن كانت الأنظمة جيدة ومرنة ومتوازنة وإنما التعقيد مصدره الموظف المسؤول جهلا منه بالأنظمة أو سعيا للكسب غير المشروع، فما هو موقف رؤسائه منه وهل يعلمون عن تصرفاته أم أنهم لا يعلمون عنها، فإن كانوا يعلمون ولكنهم تركوه يمارس تعقيداته ضد المراجعين، فلا بد عندها من التساؤل عن أسباب صمتهم على مخالفاته وعدم محاسبته على تصرفاته الشائنة أو الخائنة، وهل ذلك عائد إلى ضعفهم أمامه وما هي أسباب ذلك الضعف، أم إلى أنهم مثله جهلا بالعمل أو خيانة للأمانة فيكون جِرِّ أسوأ من هرّ، وعندها يقع اللوم الأكبر على المسؤول القيادي الذي سمح بوجود تلك النماذج السيئة من الموظفين المسؤولين فعاثوا في الإدارة فسادا وتعطيلا وتقطيعا للجيوب؛ لأن القيادي لو كان صالحا لما سمح لمن حوله بالفساد، أما إن كان لا يعلم عما يدور في الجهة التي يقودها، وأن المياه تجري من تحت قدميه، وأن الإدارة في وادٍ وهو في واد آخر، فإن مثله لا يستحق الموقع الإداري الذي عين فيه، ويجب عزله وتعيين بديل صالح مكانه، بعد تغطية ذلك الطالح ببطانية سميكة لا يقوم من تحتها حتى يأتيه اليقين!.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"