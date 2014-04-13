لهذا يجب إغلاقها عند التاسعة!

صالح الشيحي

لماذا ينبغي علينا أن ندعم قرار إغلاق الأسواق عند الساعة التاسعة مساء.. هل الحجج التي بحوزتنا مقنعة.. شخصياً أصبحت على قناعة منذ سنوات طويلة بوجوب إغلاقها عند هذا الوقت.

لم أسمع عن عاصمة من عواصم دول العالم تُبقى أسواقها مفتوحة حتى الحادية عشرة ليلاً.. هذا نوعٌ من الجنون.. هم في المقابل يرونه ضرباً من العبث.. وحدها المحلات الضرورية هي التي تفتح أبوابها للزبائن حتى منتصف الليل.. المقاهي وما في حكمها، الصيدليات المناوبة، بعض محطات الوقود!

أعود للسؤال الذي بدأت به مقال اليوم: لماذا ينبغي علينا أن ندعم قرار إغلاق الأسواق عند الساعة التاسعة مساء؟!

أولاً: وأنا هنا بالمناسبة أعبر عن رأيي الشخصي - حقوق الموظفين في هذه الأسواق.. هؤلاء بشر مثلنا لديهم مجتمع وأسرة وأطفال وارتباطات وعلاقات وهوايات.. حينما يبدأ عمل الواحد منهم عند الصباح ولا يعود لمنزله سوى عند منتصف الليل.. أي وقت بقي له ليستثمره في تلك الارتباطات!

ثانيا: الترابط الأسري، هذا ليس حديثاً إنشائياً، بعض العائلات تقضي أوقاتاً طويلة في الأسواق، بعضها تقضي أوقاتاً في السوق أكثر من البيت.. ليس غريباً أن تشاهد عائلة كاملة بأطفالها وعاملتها المنزلية في السوق.. بعض الأسر لا ترى بعضها البعض إلا في المناسبات!

ثالثا: نواحٍ اقتصادية تتعلق بالحد من السلوك الاستهلاكي لكثير من أفراد المجتمع، ناهيك عن قناعات الكثيرين بفوائد هذا التحول في أمور أخرى أمنياً وغيرها.

وعلى أي حال قد تكون هذه الحجج غير مقنعة للكثيرين.. لكن التطبيق العملي هو الفيصل في المسألة.. تماماً كمسألة تبديل الإجازة الأسبوعية.. إذن دعونا ننتظر!



نقلا عن صحيفة "الوطن"

