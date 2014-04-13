فشل مافيا سورية في إدخال 22 مليون حبة مخدرة للسعودية

فشلت مافيا سورية في تهريب ما يزيد عن 22 مليون حبة مخدرة إلى السعودية عبر البحرين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن إحباطها ذلك التهريب، بالتعاون مع الجهات الأمنية البحرينية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمملكة البحرين من رصد ومتابعة وإحباط محاولتين لتهريب 22 مليونا و85 ألفا و570 قرص امفيتامين تقدر قيمتها السوقية بمليار و38 مليونا و21 ألفا و790 ريالا. كما تم القبض على (5) سعوديين ومواطن بحريني من المتورطين في تلك العملية.

وأوضح المتحدث الأمني بأن المحاولتين تمتا عبر جسر الملك فهد، الأولى بتاريخ 14/ 4 / 1435هـ وتم فيها ضبط

(7.660.000) قرص امفيتامين مخفية داخل بكرات من الأسلاك الشائكة، وجرت المحاولة الثانية بتاريخ 14 / 5 / 1435هـ وتم فيها ضبط (14.425.570) قرص إمفيتامين مخفية داخل بكرات مواد بلاستيكية.

وأكدت التحقيقات الجارية في هذه الجريمة ارتباطها بشبكة تهريب دولية تنشط في تهريب الإمفيتامين إلى المملكة، ويتزعمها أشخاص سوريو الجنسية يتنقلون بين عدد من الدول في الشرق الاوسط، وتعمل الجهات المختصة على استكمال الإجراءات النظامية لملاحقتهم قانونياً ومحاكمتهم أمام القضاء الشرعي بالمملكة.