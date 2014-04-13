هدية بزبديّة

في تراثنا الإسلامي حكايات يشيب لها الوالدان، وذلك من غرابتها؛ مثل حكاية رجل يقال له: (أدهم الزاهد)، ويذكر أنه مر ذات يوم ببستان مدينة في بخارى، فإذا بتفاحة يحملها ماء النهر، فقال: هذه لا صاحب لها فأكلها، ثم وقع في خاطره من ذلك وسواس، فعزم على أن يستحل من صاحب البستان، فقرع باب البستان فخرجت إليه جارية، فقال لها: ادعي صاحب المنزل، فقالت: إن صاحبته امرأة، فقال: استأذني لي عليها، ففعلت، فأخبر المرأة بخبر التفاحة، فقالت له: إن هذا البستان نصفه لي ونصفه للسلطان، والسلطان يومئذ ببلخ، وهي على مسيرة عشرة أيام من بخارى، وأحلته المرأة من نصفها، وذهب إلى بلخ، فاعترض السلطان في موكبه، فأخبره الخبر واستحله، فأمره أن يعود إليه من الغد.

وكان للسلطان بنت بارعة الجمال، قد خطبها أبناء الملوك، فتمنعت وحببت إليها العبادة وحب الصالحين الزاهدين، وهي تحب أن تتزوج من ورع زاهد في الدنيا، فلما عاد السلطان إلى منزله أخبر ابنته بخبر أدهم، وقال: ما رأيت أورع من هذا، يأتي من بخارى إلى بلخ لأجل نصف تفاحة، فرغبت في تزوجه، فلما أتاه من الغد قال: لا أحلك إلا أن تتزوج بابنتي، فانقاد لذلك بعد استعصاء وتمنع وأخيرا تزوج منها، فلما دخل عليها وجدها متزينة، والبيت متزين بالفرش وسواها، فعمد إلى ناحية من البيت، وأقبل على صلاته حتى أصبح، ولم يزل كذلك سبع ليال.

وكان السلطان ما أحله بعد، فبعث إليه أدهم أن يحله، فقال: لا أحلك حتى يقع اجتماعك بزوجتك، فلما كان الليل يقال أنه واقعها، ثم اغتسل وقام إلى الصلاة، فصاح صيحة وسجد في مصلاه فوجد ميتا.

انتهت الحكاية، ولم ينته بعد تساؤلي الفضولي القائل: من هو المجنون الذي تقدم له بنت السلطان (كهدية بزبدية) ثم يعافها؟!، إلا إذا كان السيد أدهم قد صعق من شدة جمالها، أو أنه قد اشتم بها رائحة غير زكية، أو أن طاقته الخلاقة مشكوك بها و(مبوشة)، أو أن طاقتها هي (كهرو مغناطيسية) خارقة، استطاعت بواسطتها أن تجذبه ثم تطرحه أرضا و(تنام على جلامده) ثم تصعقه بقوة الضغط العالي (٢٢٠) فولت، أو أن الشيطان قد تفل بعقله فعلا؟!

الحقيقة أنني لم أستطع تصنيف ذلك الرجل وردة فعله الفجائية وغير المنطقية.

ولكن، هل يحق لنا أن نصنفه وندرجه في خانة الشهداء؟! أم أنه كان ضحية أكله للتفاحة وذهب غير مأسوف عليه؟! ولكن بيني وبينكم تستاهل بنت السلطان، فهكذا هم الرجال الزهاد (وعلى نفسها جنت براقش).

وعلى فكرة، أنا من هواة أكل التفاح، فكل ليلة آكل تقريبا تفاحة كاملة، ولم أصعق بعد، وهناك احتمال شبه مؤكد أنني لا أنتمي لفصيلة الزهاد.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

