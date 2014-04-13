"التجارة" تضبط دجاجاً فاسداً قبل تسويقه في نجران

ضبطت وزارة التجارة والصناعة كميات كبيرة من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل وصولها إلى أسواق نجران، وذلك بعد أن ضبطت الفرق الميدانية شاحنة محملة بالدجاج كانت بصدد تصريف كميات منه على عدد من المطاعم والمحال التجارية.

ونفذت الوزارة جولات رقابية مكثفة على المحال التجارية في المنطقة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، ومباشرة البلاغات، وضمان عدم وصول السلع الضارة إلى المستهلكين.

وضبطت الوزارة أثناء الحملات التفتيشية أكثر من 2000 سلعة غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مستودعات أسواق الفيصلية بالمنطقة، وأكثر من 3200 عبوة من المواد التجميلية، والمستحضرات المحظورة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى أكثر من 3422 عبوة من دهانات طلاء المنازل منتهية الصلاحية كانت معدة للتوزيع، حيث تمت مصادرتها وإتلافها على الفور نظراً لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على الأسواق والمواقع التجارية للتأكد من مدى جودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.