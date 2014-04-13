"الصحة": انتقال كورونا من إنسان إلى آخر أمر بسيط

أكد وكيل وزارة المساعد للطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور زياد ميمش، أنه لم يثبت حتى الآن رسمياً أن الجمال أو أي حيوان آخر سبب رئيسي لفيروس كورونا، ولا يوجد حتى الآن أي تطعيمات أو لقاحات أو حتى علاج له.

وأوضح ميمش لـ"العربية.نت" أن الهيئة الدولية لصحة الحيوان، وهي الجهة المخولة بإثبات ما إذا كان أي حيوان له علاقة بكورونا أم لا، لم تخرج أي تصريح تثبت فيه ذلك أو حتى إرشادات احترازية، وأن ثلاثة أرباع الحالات التي سُجلت في السعودية لم يكن لها علاقة بالجمال كما أشيع أو تم تداوله. وهناك مسببات أخرى لانتقال الفيروس من خلال الأجواء المحيطة ببيئة شخص مُصاب، وأن هناك خمس مراحل للفيروسات حتى ينتقل من إنسان الى إنسان.

وأضاف: "فيروس كورونا حديث مازالت الدراسات قائمة عليه ما إذا كان انتقاله أو إصابة شخص بسببه، هو انتفال العدوى إليه من إنسان أو حيوان أو مسبب آخر، كل ذلك لم يتضح حتى الآن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى المتأثرة بالفيروس، وانتقال كورونا من إنسان الى إنسان هو أمر بسيط، متى ما عُمل بالطرق الوقائية التي وضعتها الوزارة، مثل التعقيم ولبس القفاز والكمامة".

وذكر الدكتور عبدالله عسيري، استشاري الأمراض المعدية، أن عدد العينات التي أجري عليها فحص منذ ظهور المرض في سبتمبر 2012، أكثر من 18 ألف عينة، في 4 مختبرات تابعة للوزارة، ما ثبت منها 189 حالة، انخفض عدد الوفيات الى 36% بعد أن كانت 60%.