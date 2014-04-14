آل الشيخ: سيتم التشهير إعلامياً بالمتحرشين بالنساء

طالب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ القضاة بتشديد الأحكام التعزيرية على مبتزي النساء كحق عام دفعاً لشرِّهم وأذاهُم، وقال إن الأحكام التي تصدر بحق المبتزين ضعيفة.

جاء ذلك أثناء عقده مؤتمراً صحافياً لكشف عدد من قضايا الابتزاز التي وقعت خلال الأيام الماضية، مطالباً بأن يُنزَل العقابُ الشديد على هؤلاء المجرمين، محذراً جميع مَنْ في نفسه مرض من أنه سيجد اسمَه، إذا وقع في هذه الجريمة، في جميع وسائل الإعلام بالمملكة، وأن الصحافيين سيشاركون رجال الهيئة في محاربة هذه الآفة.

وتحدث آل الشيخ لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، الاثنين، بتفاصيل أوسع عن تلك التصريحات.