ألواح خشبية تقتل قائد رافعة في جدة

‏‫لقي سائق (رافعة 50 طنا) مصرعه، ظهر اليوم، بحي التيسير بجدة، أثناء قيامة بعملية إنزال ألواح من الأخشاب من الأدوار العلوية لبناية تحت الإنشاء مكونة من سبعة أدوار .

وبعد ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة، تم تحريك فرق الإنقاذ والفرق المساندة لموقع الحادث، وعند الوصول اتضح وجود كمية كبيرة من الألواح والمرابيع تحيط بمقدمة الرافعة، وفي الجزء الأمامي تأثرت منها كبينة القيادة، باشرت فرق الإنقاذ عملية رفع الأنقاض من الأخشاب وانتشال جثمان السائق بعد أن فارق الحياة متأثراً بالإصابة .

وتفيد المعلومات الأولية أن سائق الرافعة وأثناء العمل في إنزال كميات من الألواح من الدور السابع للبناية، شعر بأن توازن كمية الألواح خرج عن السيطرة وقرر الخروج من كبينة القيادة بحثا عن النجاة، وبعد خروجه وعلى بعد خطوات قليلة من الرافعة سقطت كمية الأخشاب عليه، ليحتجز ويلفظ أنفاسه بعد إصابته، وما زالت فرق التحقيق في الموقع لمعرفة الأسباب وتسليم الحادثة للجهات المختصة.