أول ثلاث عمليات لزراعة الخلايا بمستشفى الملك خالد

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ثلاث عمليات زراعة لخلايا الجذعية لثلاثة مواطنين، بعد ما نمت في غضون أسبوعين بمختبر بنك الخلايا الجذعية للقرنية بالمستشفى، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها باستخدام هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأجريت العملية الأولى يوم أمس لرجل يبلغ من العمر 58 عاما، بينما أجريت العمليتان الأخريان اليوم لشاب يبلغ من العمر 28 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، تعرضوا جميعهم لحروق كيمياوية في العين.

وقال استشاري طب وجراحة العيون مدير التعاون الطبي وأهلية العلاج بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور سعيد بن أحمد المطوع، إنه تم أخذ عينة من الخلايا الجذعية للمرضى الثلاثة من العين السليمة لكل مريض قبل أسبوعين من إجراء العملية، ووضعت في المختبر الخاص بالخلايا الجذعية بالمستشفى حتى تم نموها، وأخضع بعد ذلك كل مريض لجراحة زراعة الخلايا في العين المصابة، مبينًا أن العمليات الثلاث تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح الدكتور سعيد المطوع خلال النقل الحي المباشر للعمليات الجراحية في قاعة المحاضرات بمستشفى العيون، أن هذه الطريقة من أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في جراحة العيون، وتتم من خلال زراعة الخلايا الجذعية في العين لتنشيطها وإكثارها، ومن ثم إعادة البصر للمرضى الذين يعانون من مشاكل سطحية في القرنية تسببت في وجود عتامة عليها، لافتا النظر إلى أن هذه التقنية ستساعد في إجراء عمليات القرنية لأكبر عدد ممكن من المرضى نظرًا لتوفر الخلايا المزروعة بشكل كبير.

وبين المطوع أن وقت إجراء العملية الجراحية الواحدة باستخدام هذه التقنية يختلف من مريض إلى مريض، بسبب وجود تلصيقات كثيرة وجروح كبيرة في العين لدى بعض المرضى، مما يستدعي أخذ وقت كبير لإجرائها، إلا أنه في المتوسط تستغرق العملية نحو ساعة تقريبًا.

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات نجاحها عالٍ، وسيستفيد منها الكثير من المرضى، مفيدًا بأن مستشفى الملك خالد للعيون يجري كل عام 1200 عملية قرنية بالطريقة المتعارف عليها من خلال أخذ الخلايا من العين السليمة وزراعتها مباشرة في العين المصابة، إلا أن هذه التقنية الحديثة ستزيد من خدمة العديد من المرضى المحتاجين لها بمعدل 5% تقريبًا، نظرا لتوفر كميات من الخلايا الجذعية في مختبر البنك.

من جانبه أوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي، أن نتائج العمليات الثلاث ستظهر بعد أسبوعين تقريباً من اليوم، مبينًا أن مختبر الخلايا الجذعية للقرنية في مستشفى العيون يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد في بعض الدول الأوروبية، واليابان، وبعض دول أميركا اللاتينية.

الطويرقي رئيساً لجمعية الشرق الأوسط للقرنية

كما أعلن، اليوم، عن إنشاء جمعية الشرق الأوسط للقرنية، وتم اختيار المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي، رئيساً لها، تقديرا لما يتمتع به المستشفى من مكانة عالمية في مجال طب وجراحة العيون بالمنطقة، إلى جانب ما يحظى به من كوادر طبية وبحثية متميزة.

ويهدف المؤسسون لجمعية الشرق الأوسط من أساتذة طب وجراحة العيون في العالم من إنشاء الجمعية إلى تطوير طب وجراحة القرنية والتواصل مع الجمعيات المماثلة لها في الولايات المتحدة الأميركية، وآسيا، وأميركا اللاتينية، ودمجها تحت جمعية واحدة.

وأوضح الدكتور عبدالإله الطويرقي أن رئاسة هذه الجمعية سوف يسهم في رفع مكانة المملكة عالمياً، وإظهار ما لديها من تقدم طبي وتعليمي وبحثي في طب العيون، مبينا أن ذلك يتزامن مع بدء عمل مختبر الخلايا الجذعية الذي دشن السبت الماضي في المستشفى.

وتم ترشيح الدكتور الطويرقي بناء على تصويت من عدد من أساتذة طب العيون منهم: الدكتورة جنيفر إيليسيف أستاذة طب العيون ومديرة مركز هندسة الأنسجة بمعهد ويلمر بجامعة جونز هوبكنز الطبية في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور جوس جومنيز مدير قسم الشدفة الأمامية بجامعة ساو باولو في البرازيل، والدكتور فرندر سنجوان مدير مركز إعادة بناء سطح العين بحيدر أباد بالهند، والدكتور دانيل سوكورستي أستاذ ورئيس قسم طب العيون بكلية الطب بجامعة سلفادور ببوينس آيرس بالأرجنتين.