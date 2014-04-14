إحباط تهريب 212 كيلوغراماً من الحشيش

تمكّنت دوريات حرس الحدود البحرية والبرية بقطاع القنفذة التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأول وبمساندة الدوريات البحرية بالوحدات البحرية بقيادة المنطقة، من إحباط محاولة تهريب كمية 212 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر من دخولها للمملكة عن طريق البحر.

وعبّر قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء بدر الجابري عن شكره وتقديره للدوريات القابضة على ما بذلوه ويبذلونه وجميع زملائهم من أفراد دوريات حرس الحدود بالمنطقة وغيرها من مناطق من جهود وأعمال مخلصة لحماية حدود الوطن ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

ودعا الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني المواطنين والمقيمين للتعاون مع حرس الحدود في الإبلاغ عن المتسللين والمهربين بالاتصال على الرقم 994، بما يعين دوريات حرس الحدود على التعامل معهم بما يمليه الواجب الوطني في المحافظة على أمن الوطن.