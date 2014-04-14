إغلاق صيدلية تبيع حليباً وأدوية فاسدة بحفر الباطن

أغلقت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة صيدلية تقوم بتسويق وبيع حليب أطفال وأدوية ومستحضرات طبية ومواد تجميل منتهية الصلاحية وفاسدة في محافظة حفر الباطن، تقدر بأكثر من 6 آلاف عبوة، حيث تمت مصادرتها فوراً، واستدعاء مالك الصيدلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأبانت الوزارة أن مراقبي الوزارة خلال جولاتهم الرقابية ضبطوا أثناء معاينة المواد المعروضة في الصيدلية أكثر من 4 آلاف سلعة دوائية وتجميلية غير صالحة للاستخدام، تضمنت 218 علبة حليب منتهية الصلاحية، وعرض 75 عبوة دواء منتهي الصلاحية للبيع، في حين تم الوقوف على مستودع بداخل الصيدلية المتلاعبة ووجدت به أيضاً 3000 عبوة دواء ومستحضرات طبية و382 علبة حليب، وتمت مصادرتها فوراً.

وأفادت أنه اتضح من خلال عمليات تفتيش الموقع أن بعض الكميات التي تمت مصادرتها اشتملت على مستحضرات تجميل انتهت مدة صلاحيتها منذ عام 2011م، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، وذلك امتداداً للجهود المبذولة في مراقبة جميع المنشآت التجارية، للتحقق من جودة السلع المعروضة، ومنع وصول السلع الضارة للمستهلكين، وتطبيق الأنظمة على المتورطين في بيعها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم تهاونها مع من يروج لسلع منتهية الصلاحية أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك.