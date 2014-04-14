إنقاذ 20 شخصاً في جدة إثر اندلاع حريق بعمارة سكنية

‏‫أخلت فرق الدفاع المدني، مساء أمس، 20 شخصاً من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، بينما عملت فرق الهلال الأحمر على إسعاف 6 حالات تعرضت لعمليات اختناق، نتيجة نشوب حريق في شقة بالدور الأول من البناية .

تأتي تفاصيل الحادث بعد ورود بلاغ بعد منتصف، ليلة أمس، لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة مفاده نشوب حريق بشقة بالدور الأول لبناية مكونة من ثلاثة طوابق بحي السلامة شمال مدينة جدة، ومع توارد البلاغات لغرفة العمليات كانت تفيد عن وجود احتجاز لعدد من قاطني البناية، ومن خلال تلك المعلومات الواردة بادرت غرفة العمليات بتحريك خمس فرق إنقاذ وسيارتي سلالم لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، بالإضافة إلى فرقتي إطفاء لمكافحة الحريق، ومع وصول الفرق لموقع الحادث بادرت فرق الإنقاذ في إخلاء البناية بالكامل مزامنة مع عمليات الإطفاء للحريق، الذي اتضح أنه نشب في صالة بشقة بالدور الأول تبلغ مساحتها 16 مترا مربعا.

وقد استطاعت فرق الإطفاء من إخماد الحريق دون انتشاره، وعملت على تفريغ البناية من الأدخنة المتصاعدة نتيجة الحريق، وبلغ عدد قاطني البناية التي تم إخلاؤها عن طريق فرق الإنقاذ 20 شخصا تم نقلهم إلى مواقع آمنة.

ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق بعد إخلائهم عن طريق فرق الإنقاذ، ثلاثة منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة، وشاب يبلغ من العمر 17 سنة، وامرأة تبلغ من العمر 49 سنة، جميعهم سعوديو الجنسية، ومسن مصري الجنسية يبلغ من العمر 69 سنة، تلقى جميعهم العلاج في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر التي باشرت أربع فرق من لحظة البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية لجميع الحالات، ولم يتم نقل أي منهم للمستشفى.

كما شاركت الدوريات الأمنية في موقع الحادث، وما زالت عمليات التحقيق في الحادث من قبل الدفاع المدني جارية لمعرفة أسباب نشوب الحريق. تابع الحادث من مدني جدة العميد سالم المطرفي والعقيد غازي الغامدي، أوضح ذلك الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان.