التحفظ على مقيم قتل زميله في جدة

ضبطت الجهات اﻷمنية في شرطة محافظة جدة مقيماً عربياً بتهمة قتل مقيم آسيوي في أحد أسواق جدة، إثر خلافات سابقة بينهما.

إزاء ذلك، صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، بأن "الجهات الأمنية في شرطة محافظة جده تبلغت من مواطن سعودي يعمل بأحد الأسواق التجارية في حي البساتين، أفاد بوقوع مشاجرة بين عاملين لديهم في السوق، نتج عنها وفاة أحدهما".

وأضاف أنه "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون من شرطة السلامة وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى الموقع، وبعد إجراء المعاينة والفحوص الأولية لمسرح الحادث، اتضح أن المتوفى من جنسية آسيوية في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، نتيجة استخدام آلة حادة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لإكمال الإجراءات اللازمة من قبل الطبيب الشرعي".

وزاد المفدم القرشي: "بعد إجراء التحقيقات والتحري تم القبض على المتهم بفعل الجريمة في حينه من قبل الجهات الأمنية، وتبين أنه من جنسية عربية، وأن أسباب الحادثة تعود لخلافات سابقة بينهما".

وانتهى الناطق الرسمي بشرطة منطقة مكة المكرمة إلى أنه تم التحفظ على المتهم، وإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إكمال الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.