تلاعب 28 مستوصفاً خاصاً في الرياض

كشفت وزارة الصحة خلال جولة تفتيشية عن تلاعب 28 منشأة صحية خاصة في الرياض بأنظمة العمل والتراخيص الصحية.

وأغلقت الوزارة المنشآت الطبية المتلاعبة بعد رصد فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية المخالفات التي شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت توزعت بين (9) مجمعات طبية، بالإضافة إلى (5) مستوصفات، و(5) مجمعات ومستوصفات للأسنان، و(6) مراكز بصريات ومركز علاج طبيعي نسائي ومختبر طبي، وعيادة طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض المخالفات تمثلت في عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف، أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية، أو بتراخيص منتهية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.

وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.