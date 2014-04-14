الصحة تحذر من مخالطة مرضى الالتهاب الرئوي

حذرت اللجنة العلمية للأمراض المعدية في وزارة الصحة من المخالطة المباشرة مع مصابي الالتهاب الرئوي، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا, مشيرة إلى أن كورونا لا ينتقل بين البشر بسهولة، ولذلك لم يُلاحظ أي حالات مرتبطة بالتجمعات البشرية مثل الحج والعمرة أو في المدارس وملاعب كرة القدم.

وحول مدى تأثير تغيير الأجواء في المملكة بزيادة أعداد الإصابة بكورونا، اعتبر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية الدكتور عبدالله العسيري أن هذا الأمر غير واضح حتى الآن، قائلا: "إننا واجهنا زيادة في عدد الحالات في نفس التوقيت تقريباً في العام الماضي في نهاية فصل الشتاء".

وعن سبب عودة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، أكد العسيري أن الفيروس لم يختف أصلاً لكي يعود، فهناك حالات تسجل كل شهر ويعلن عنها عند تأكيدها.

وقال إنه لم يتم إغلاق فعلي لأي مستشفى في جدة بسبب فيروس كورونا، وإنما كان هناك تنسيق لتوجيه بعض الحالات الإسعافية لمستشفيات أخرى لإعطاء الفرصة لعمليات التطهير الكلي لفرق الطوارئ في مستشفى الملك فهد بجدة، وعادت الآن للعمل بطاقتها الكاملة.

وأفاد أن الوزارة لديها اتجاهان عريضان للوقاية من انتقال فيروس كورونا، الاتجاه الأول يتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمعرفة مدى انتشار الفيروس في الحيوانات وخصائص الحيوانات الحاملة والناقلة للمرض واتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بناء على ذلك، والاتجاه الآخر يُعنى بالتشخيص الدقيق للحالات المصابة وعزلها وعلاجها لمنع انتقال الفيروس إلى المخالطين والعاملين الصحيين، كذلك تعمل الوزارة على تشديد إجراءات منع انتقال العدوى في المنشآت الصحية.