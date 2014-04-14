القضاء يلزم أمانة جدة بدفع 1600 ريال لمواطن

ألزمت المحكمة الإدارية أمانة جدة بدفع 1600 ريال لمواطن تضررت سيارته جراء سقوط جزء منها في حفرة وسط الطريق العام في المحافظة.

وقال المواطن محمد سالم لـ"العربية.نت": "إنه كان يسير بسيارته على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث تفاجأ بوجود حفرة وسط الطريق العام، مما أدى إلى سقوط جزء من سيارته فيها، مشيرا إلى أن الأضرار تمثلت في الإطار الأمامي الأيمن والجزء السفلي من المركبة".

وأضاف: "بعد معاينة الحادث من قبل المرور، وشهادة اثنين من الشهود، وإجراء التصوير الفوتوغرافي للحفرة وللمركبة، تقدمت لديوان المظالم بدعوى ضد أمانة محافظة جدة مطالبا بالتعويض".

وأردف قائلا: "بعد عدة جلسات مرافعة أمام ديوان المظالم، تم الحكم بإلزام أمانة جدة بدفع تعويض للمتضرر قدره 1600 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر".