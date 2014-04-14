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دهس معمّر في الباحة

المصدر: الرياض - محمد العيدان
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دهس شاب في العشرينات من عمره معمّراً سعودياً يبلغ 103 أعوام في مدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أنه "ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالباحة عند الساعة ٨:٢٥ صباح اليوم يفيد بوقوع حالة دهس عند إشارة العقيق، وعلى الفور تم تحريك فرقة إسعاف العقيق، وعند وصول المسعفين تبين وجود إصابة مسنّ يبلغ من العمر ١٠٣ أعوام تعرض لدهس ما تسبب له إصابة في الرأس مع توقف القلب وتنفس، فتم عمل Cpr من قبل المسعفين ونقله إلى مستشفى العقيق العام". موضحاً أن شاباً في العشرينات من عمره هو من قام بدهس ذلك المعمر.

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