صاعقة تهدم جدارا وتقتل عاملين وتصيب ثالثا بعرعر

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشمالية لـ"العربية نت" أن عمليات الهلال الأحمر تلقت على الرقم 997 الساعة (8:37) صباح اليوم الاثنين الموافق 1435/6/14 بلاغاً عن تعرض مجموعة من العمال لصعق كهربائي ( في هجرة الديدب ) شرق عرعر 30كم ، وعلى الفور باشرت الحادث فرقتان إسعافيتان تابعة لهيئة الهلال الاحمر السعودي من مركز إسعاف الخالدية ومركز اسعاف الفيصلية، وكان وقت وصول أول فرقة إسعافية الساعة (9:10) .

ونتج عن الحادث وفاة شخصين بنجلاديشي الجنسية، وتعرض شخص ثالث لإصابات متوسطة نقل على أثرها لمستشفى عرعر المركزي.

كما تلقت عمليات الهلال الأحمر صباح هذا اليوم وأثناء هطول الأمطار عدة بلاغات منها حادثين انقلاب منفصلين لسيارتين على طريق رفحاء وطريق طريف، وتعرض قائدا المركبتين لبعض الإصابات البسيطة وحادث تصادم أمام مجمع الفنادق تم نقل المصاب عن طريق الجمهور، واحتراق مستودع للاعلاف بأحواش الأغنام بعرعر دون وقوع اصابات.



