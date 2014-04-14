عصابة إفريقية تسرق 1.3 مليون ريال في القصيم

أطاحت شرطة القصيم بعصابة إفريقية بحوزتها مسروقات تقدر بأكثر من 1.3 مليون ريال، بعد ارتكابها 141 جريمة سرقة وسلب بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.

وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة القصيم من القبض على العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 - 20 سنة، وبسماع أقوالهم اعترف الأول بسرقة 64 محلاً تجارياً ومنشأة وسلب عمالة وافدة، كما اعترف الثاني بسرقة 68 محلا تجارياً ومنشأة وسلب عمالة وافدة، واعترف الثالث في إفادته بارتكاب تسع سرقات.

وفي تفاصيل القصة، أوضحت شرطة القصيم أنه تم رصدهم بعد متابعة ومراقبة شخصية ومستمرة بهدف القبض عليهم متلبسين بجرمهم؛ ضماناً لتقديمهم للعدالة بأدلة قوية، حيث أعطت المراقبة دلالة واضحة ومؤشراً قوياً للاشتباه بهم، وبعدها تم القبض عليهم وبتفتيشهم شخصياً وجد بحوزتهم مبالغ مالية من جميع الفئات الورقية مما يدل على سرقتها.

ووجدت الشرطة مع العصابة قطع مجوهرات ذهبية، ومجموعة من الملابس وساعات يد ثمينة وبحوزتهم عدد من بطاقات الاتصال، بلغ عددها 270 بطاقات من عدة فئات ولشركات متعددة، وأجهزة كمبيوتر.

وتعمل شرطة القصيم حالياً على الإجراءات الأولية معهم لتوجيه الاتهام وإعادة المسروقات التي ضبطت بحوزة الجناة لأصحابها، بعد إحالة كامل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم للتحقيق معهم حسب الاختصاص، ومناقشتهم عن القضايا التي سجلت ضد مجهول أو القضايا التي ارتكبت وفق الأسلوب الإجرامي.