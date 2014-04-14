فيديو.. سعوديون "متهورون" يتحدون الشاحنات على الطرق

أقدم شباب سعوديون على أداء حركات بهلوانية واستعراضات خطيرة على أحد الطرق السريعة، بالتزامن مع مرور شاحنات تسير بسرعة عالية، غير مبالين بإمكانية تعرضهم للخطر الذي قد يودي بحياتهم.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "يوتيوب" الشباب وهم ينتظرون الشاحنات المسرعة؛ ليقوموا بحركات أشبه بالتمارين الرياضية قبل أن يسارعوا إلى النهوض والابتعاد عن الطريق قبيل اقتراب الشاحنات منهم بثوانٍ معدودة.

وأعرب عدد من المعلقين عن استيائهم من استهتار هؤلاء الشباب وعدم مبالاتهم بما قد يتسبب به تهورهم من خطورة عليهم وعلى ركاب السيارات المارة بالطريق وإمكانية التسبب في وقوع حوادث قد تفقد غيرهم حياته من دون ذنب منه.