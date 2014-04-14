مقتل جندي بنيران مجهولة على الحدود اليمنية السعودية

قتل اليوم في جازان أحد أفراد حرس الحدود، بعد تعرضه لإطلاق نار على الشريط الحدودي مع اليمن، بينما تعرض آخر إلى إصابة بطلق ناري في ساقه الأيمن.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ أن إحدى دوريات حرس الحدود بقطاع الدائر تعرضت لوابل من إطلاق النار الكثيف من قبل أشخاص غادرين، صباح اليوم، أثناء قيامها بمهامها الأمنية على الشريط الحدودي، وأن الدورية ردت عليهم بالمثل حتى تم إسكات النيران ونتج عن ذلك إصابة الجندي أول محمد علي الخبراني بطلق ناري في بطنه، وأثناء عملية نقله لمستشفى بني مالك فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، وإصابة الجندي أول محمد عبده العذيقي بطلق ناري في ساقه الأيمن، وتم نقله لمستشفى بني مالك وحالته مستقرة ولله الحمد.

وأشار بن محفوظ إلى أن عناصر حرس الحدود بالدائر قبل ساعات من الحادثة قبضوا على 14 سلاحا آليا لمهربين أثناء محاولتهم إدخالها، وقد تصدى لتلك العملية رجال حرس الحدود بالدائر في موقع آخر من نفس الليلة، وأن مقتل وإصابة فردين بقطاع الدائر لن تثني زملاءهم عن مهامهم الأمنية، بل ستزيدهم إصراراً لردع المهربين والمخربين والغادرين بإذن الله والحفاظ على أمن حدود الوطن.

يذكر أن الخبراني متزوج منذ خمس سنوات، وليس لديه أبناء، ووالده عسكري متقاعد من قوات الطوارئ متزوج زوجتان ولديه ستة أبناء من الذكور وسبع من الإناث ويسكن بقرية السود التابعة لمحافظة العارضة، وخدمته خمس سنوات والمصاب الجندي أول العذيقي غير متزوج ويسكن بقرية ثلوث يبه التابعة لمحافظة القنفذة وخدمته خمس سنوات.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين، و أثناء قيام دوريات حرس الحدود بمركز حمر بقطاع الدائر بمنطقة جازان بأداء مهامها على حدود المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية ، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجهولين داخل الأراضي اليمنية مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل ، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول محمد بن علي هادي خبراني تغمده الله بواسع رحمته ، و تقبله من الشهداء ، وإصابة الجندي محمد بن عبده محمد العذيقي ونقله إلى المستشفى لتقلي العلاج والرعاية الطبية.

وأوضحت بأنه سيتم معاملة الجندي أول محمد بن علي خبراني معاملة شهداء الواجب ، وأن الجهات الأمنية المختصة باشرت في متابعة هذا الاعتداء الآثم وتحديد المسئولين عنه وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية في اليمن الشقيق.