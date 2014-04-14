همسة ثم كلمة لتبدأ قصة التغريدة السعودية

وجهات نظر مختلفة ومتقاربة أحياناً. قصيرة في الكلمات. لها دلالات. لا تخلو من الأوصاف. تشير إلى الواقع، وتنظر إلى المستقبل. جذبت "العربية.نت" إلى رصدها، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". وتنقل إلى قرائها صباح كل يوم، أبرز 10 تغريدات، مع مغرديها، وتفتح المجال أمام من يرغب بنقل وجهة نظره في الشأن السعودي إلى زوار "العربية.نت"، بكتابتها تعليقاً على الحساب @AlArabiya_KSA أو على الهاشتاق #Alarabiya_Ksa



• @nasr205: تريد تغيير مجتمعك للأفضل ... جميل ابدأ بنفسك أولاً



• @k_a_aburas: الإبداع السعودي لا يقف عند محطات محددة ،لكنه يتجدد كل يوم لذلك يجب علينا الإيمان بإنفسنا بقدراتنا بإبداعنا المتميز



• @BandarHalawani: الحياة روعة بوجود من نحب .. فهل يعلم من نحبهم أنهم روعة الوجود



• @Gori117: لن نصل إلى الكمال المطلق لا ملائكية في هذه الأرض نحن نسير بتوازن بين الخطأ و الصواب الشخص الجيد هو من - يعرف أخطائه جيداً



• @Fh_676:حروف تُكتب وَ اعين تقرآ ، وقلوب تحنّ و تشتاق



• @HdoRjl: ٱلتوآضع نصف ٱلجمآل . . وٱلنصف ٱلآخر ، ٱبتسٱمه عفويّه



• @AROoOG38: ٱلتوآضع نصف ٱلجمآل . . وٱلنصف ٱلآخر ، ٱبتسٱمه عفويّه



• @Reem_vibes: احدهم لا تشعر أبداً بثقله ، كما لو كان بلا وزن كما " الضوء " رغم سخاء عاطفته ؛ وثمة منْ يخنقك ثقله ، كما لو كان يسحب الأكسجين منك



• @lloorens: الحرام يبقى حراماً حتى لو كان الجميع يفعله.. لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك ! لذا استقم كما أُمرت ، لا كما رغبت..!



• @Maha_O_Baeshen: بالأمس كان يحتضر .. فمات .. ثم دفن ،، ايها الضمير في جنازتك،،، بعض الضمائر تنولد

