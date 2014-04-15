السعودية: إعفاء الأمير بندر بن سلطان من الاستخبارات

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه بناءً على طلبه، وتكليف الفريق أول ركن يوسف الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 102

التاريخ : 15 / 6 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 161 بتاريخ 29 / 8 / 1433هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يكلف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



يُذكر أنه في شهر يوليو من عام 2012 أصدر الملك عبدالله بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيساً للاستخبارات العامة، بالإضافة الى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير.

وفي العام نفسه أمر الملك بتعيين الفريق الإدريسي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة، بدلاً من الأمير عبدالعزيز بن بندر الذي أُعفي من منصبه بناءً على طلبه، وفي عام 2013 أمر الملك بترقية الإدريسي إلى رتبة فريق أول.