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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

استهلاكنا الجائر للمياه

كتبت في مقال سابق عن استهلاكنا الجائر للمياه في زراعة القمح والأعلاف، والذي قال عنه وزير المياه والكهرباء إننا استهلكنا في زراعتهما في ال١٥ عاماً الماضية كميات تكفي للاستهلاك المنزلي لمدة ألف عام، ونأتي الآن للتمور فنحن لدينا فائض في إنتاجها، ويتم التخلص منه بتوزيعه مجاناً على الدول الفقيرة، وتتحمل الدولة عبء شرائه وتوزيعه، ولكن الإشكال ليس هنا بل في أن التمور هي الأخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه عن طريقة الري بالغمر المتبعة حالياً، وهي الطريقة التي ورثناها عن آبائنا منذ مئات السنين، وهناك دراسات تشيرإلى أنّ محاصيل التمور في السعودية ستصبح أكبر مستهلك للمياه في الزراعة بنسبة تصل إلى ٨٠٪ أي ما يعادل ٨ر٩ مليار متر مكعب، وذلك في عام ٢٠٣٠، ولكن من المتوقع ألاّ تتوفر هذه الكميات من المياه في هذا الوقت، ويحكم على زراعة التمور، وكل الزراعة بالإعدام، والحل هو اختراع نمط جديد للزراعة والري، وفي حالة التمور تستخدم طريقة الري بالتنقيط، وبالنسبة للقمح والأعلاف فالحل سبق أن عرضته وكررته، وهو استنباط أنواع منها تتحمل الملوحة وتتحمل الجفاف، ولدينا الآن أكثر من خمسة وعشرين جامعة، فيجب أن تتركز أبحاثها في هذا الاتجاه.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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