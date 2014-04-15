الأمن يقبض على أربعة أشخاص سرقوا أغناما بحائل

نجحت دوريات القاعد التابعة لمنطقة حائل في القبض على أربعة أشخاص، لقيامهم بسرقة أغنام مواطن هناك بعد دخولهم مزرعته.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي أنه، صباح أمس الاثنين، تبلغ مخفر شرطة القاعد من العمليات أن مواطنا أبلغهم عن دخول سيارة هايلوكس غمارتين لمزرعته وبها أربعة أشخاص وقيامهم بسرقة أغنامه.

وفور تلقي البلاغ جرى انتقال دوريات من المخفر إلى الموقع، وتمكن اللصوص من الهرب بالسيارة تاركين الأغنام وعددهم 7 على الأرض مربطة، وتمت متابعتهم وتم القبض عليهم، وتبين أنهم سعوديون تتراوح أعمارهم ما بين ١٩ ـ ٢١ سنه، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالسرقة، حيث تم إيقافهم رهن التحقيق ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة تفاصيل القضية.